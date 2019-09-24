Сбербанк может запустить сервис формата «маркетплейс» по продаже новых и подержанных автомобилей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам одного из источников, сервис создается по аналогии с «ДомКлик» — витриной предложений агентств недвижимости. Банк в настоящее время ведет переговоры с крупными игроками рынка, а одной из задач марткетплейса его создатели ставят объединение крупных участников.

«Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты», — комментирует еще один источник РБК на авторынке. Второй источник отмечает, что проект может быть связан с дочерним Сетелем Банком, специализирующимся на автокредитовании.

В Сбербанке от комментариев РБК отказались.

Ранее Сбербанк закрыл сделку по покупке доли в Rambler Group. В результате партнерства экосистема Сбербанка дополнилась digital-продуктами и сервисами Rambler Group (ранее активы принадлежали A&NN и Era Capital). В периметр сделки вошли онлайн-кинотеатр Оkkо и кинотеатр «Художественный», а также более 30 ресурсов Рунета. Ежемесячное число уникальных пользователей цифровых активов Rambler Group на данный момент составляет 56 млн человек.