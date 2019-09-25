Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,25% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 747,67 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,48% — до отметки 1 352,31.

«Определенная коррекция на российском рынке состоялась, и на данный момент ожидаем консолидации индекса вблизи текущих уровней. Сильных внутренних драйверов для рынка пока не видим — только в следующем месяце компании начнут представлять корпоративные отчеты за третий квартал», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.