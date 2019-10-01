Банк «Ренессанс Кредит» скорректировал условия по потребительским кредитам.

Минимальная ставка по программе «Онлайн кредит» снижена до 9,5% годовых, «На срочные цели» — до 17,9% годовых. Максимальная ставка по «Онлайн кредиту» составляет 23,9% годовых, по кредиту «На срочные цели» — 24,1% годовых.



Получить «Онлайн кредит» возможно в сумме от 30 тыс. до 300 тыс. рублей, «на срочные цели» — до 100 тыс. рублей.

«Все программы доступны на срок от двух до пяти лет без обеспечения и личного страхования», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.