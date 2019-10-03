Банк России пока не завершил согласование с ключевыми ведомствами разрабатываемого им законопроекта о запрете досрочных переходов граждан между НПФ, при этом рассчитывает на внесение проекта в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах перестраховочного саммита.

«В ближайшее время. Потому что мы не завершили согласование с ключевыми участниками со стороны правительства — Минтрудом, Минфином», — сказал он.

В сентябре Чистюхин сообщил, что ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан — чаще одного раза в пять лет — между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход. Он отмечал, что регулятор работает над соответствующим законопроектом.

Как позднее говорил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, срок моратория может составить от трех до пяти лет. Чистюхин отметил, что ЦБ рассчитывает на принятие законопроекта осенью. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, Минфин поддерживает эту идею.

В переходные кампании 2017—2018 годов ЦБ фиксировал большое число жалоб граждан на переводы их накоплений без их согласия. Часто это происходило в результате недобросовестных действий агентов НПФ, так как конкуренция фондов за клиентов обостряется в условиях заморозки пенсионных накоплений. Эта проблема до сих пор не решена, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина 6 сентября. В августе Генпрокуратура начала проверку всех НПФ на предмет соблюдения законодательства по досрочным переходам.