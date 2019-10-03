Сбербанк запустил сервис онлайн-сопровождения ипотечных кредитов через «ДомКлик». Теперь после оформления клиентом ипотеки его сопровождают специалисты Сбербанка в режиме онлайн, поясняется в сообщении кредитной организации.

В личном кабинете сопровождения «ДомКлик» клиент может получить консультацию профильного специалиста (заказав звонок или написав вопрос в чате), запросить нужные документы и в течение 5—10 минут их получить. Дистанционно можно оформить или продлить страховой полис, получить справку об использовании материнского капитала, уточнить условия ипотечных каникул, приводят примеры в Сбербанке.

Там напоминают, что до запуска сервиса все вопросы после оформления ипотеки клиенту необходимо было решать в офисе, причем большинство вопросов — в центре ипотечного кредитования, а такие подразделения есть не в каждом населенном пункте.

Личный кабинет по сопровождению ипотеки доступен всем ипотечным клиентам Сбербанка бесплатно с момента получения и до погашения кредита.



Накануне в Сбербанке сообщили, что в его мобильном приложении появился раздел «Взять ипотеку», который позволяет перейти к оформлению кредита и выбрать подходящую квартиру с помощью сервиса «ДомКлик».