Азиатско-Тихоокеанский Банк снизил ставки по потребительским кредитам.

«Большие деньги» с обеспечением теперь доступны по ставке 14,5% (ранее 16,5%) годовых на сумму от 700 тыс. до 1,5 млн рублей под поручительство физического лица (юрлица или ИП) или залог транспортного средства на срок от 13 месяцев до пяти лет. Ставка 12,8% (ранее 14% годовых) доступна для суммы от 1 млн до 3 млн рублей, 11,8% годовых — от 3 млн до 10 млн рублей под залог недвижимого имущества, срок финансирования — от пяти до десяти лет.

«Большие деньги» без обеспечения возможно получить по ставке 15% (ранее 17%) годовых на срок от 13 месяцев до пяти лет в сумме 1—3 млн рублей.

Подтверждение дохода требуется за шесть месяцев (справка по форме банка, по форме 2-НДФЛ либо по форме работодателя, отвечающей требованиям, предъявляемым банком). Если при расчете платежеспособности участвуют доходы супруга(и) заемщика, без которых заемщик самостоятельно не проходит по платежеспособности, требуется оформление поручительства супруга(и) заемщика. Возраст заемщика — не менее 25 лет (на момент оформления кредита) и не более 65 лет (на момент окончания действия договора) включительно.

«В среднем банк снизил ставки на 2 процентных пункта, что положительно скажется на спросе данных продуктов, к тому же условия действуют без оформления страхования, при этом никакие надбавки не применяются. Обращаю внимание будущих заемщиков: банк серьезно относится к качеству обслуживания долга и в случае нарушения дисциплины применяет серьезные штрафы за просрочку — 700 рублей единовременно при образовании просроченной задолженности, также начисляется пеня в размере 3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки (при этом размер неустойки не может превышать 20% годовых в случае, если по условиям договора проценты за пользование кредитом за соответствующий период нарушения обязательств начисляются)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.