Банк России установил официальные курсы валют на 9 октября.

Курс доллара повысился на 4,13 копейки, составив 64,8672 рубля (64,8259 рубля на 8 октября). Курс евро вырос на 9,08 копейки, до 71,2372 рубля (с 71,1464 рубля на 8 октября).

На Московской бирже на 12:44 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 15 копеек, валюты стоят 65,01 и 71,41 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 64,76—65,05 рубля за доллар и 71,11—71,47 рубля за евро.