Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 13 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,1425 рубля. С начала торговой сессии было проведено 18 тыс. сделок более чем на 1,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,1—64,45 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени был равен 71,035 рубля, увеличившись на 11 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 6,8 тыс. сделок на 471,7 млн евро по курсам от 70,7675 до 71,1425 рубля за евро.



Первая половина дня выдалась для рубля не слишком удачной, однако в течение оставшегося времени нацвалюте удалось исправить положение, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«В утренние часы рубль пребывал под давлением слабого аппетита к риску на развивающихся рынках. Однако впоследствии ситуацию для валют EM (развивающихся рынков) улучшила негативная статистика из США. В частности, слабые данные по розничным продажам мгновенно скорректировали доллар против основных валют на Forex. В результате на российском рынке американская валюта также растеряла все дневное преимущество и к вечеру торговалась уже в минусе», — поясняет эксперт.

В паре евро/рубль наблюдалась несколько иная ситуация, продолжает он.

«Дневной максимум по паре был достигнут еще в утренние часы, когда европейская валюта была близка к уровню 71,15 рубля. В дальнейшем курс евро корректировался под влиянием данных о замедлении инфляции в еврозоне. Однако к вечеру единая европейская валюта вновь восстановила равновесие в паре с рублем, следуя за динамикой рынка Forex, где евро укрепил позиции против слабеющего доллара», — комментирует аналитик.