Центробанк, Минфин и комитет Госдумы по финансовому рынку решили пересмотреть ряд ключевых изменений реформы ОСАГО. Об этом стало известно газете «Коммерсант» .

Стороны готовят к «перевнесению» проект поправок к закону об ОСАГО, из которого теперь могут быть исключены три важных нововведения:

• увеличение лимита выплат страховщика по ущербу жизни и здоровью в четыре раза (до 2 млн рублей);

• ранее запланированный отказ от территориального коэффициента при расчете цены полиса (сейчас он может увеличить цену полиса более чем вдвое);

• право страховщика варьировать тарифы внутри одинаковых групп автовладельцев из одного и того же региона.

«Изучаются болевые точки, которые могут спровоцировать рост тарифов ОСАГО», — подтвердил изданию ожидаемые перемены в реформе президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. При этом, по его словам, речь не идет «о политическом запрете или отмене курса на индивидуализацию тарифа». По сведениям «Коммерсанта», в администрации президента и ЦБ есть озабоченность по поводу возможного повышения тарифов ОСАГО — этим и вызван перенос срока рассмотрения правительственного законопроекта в первом чтении Госдумой с 15 октября на ноябрь. Участники процесса намерены обсудить все изменения дополнительно. 31 октября в Совете Федерации пройдут парламентские слушания по проекту, на 18 ноября запланировано аналогичное мероприятие в Госдуме. «Ожидаем, что в ноябре поправки к закону будут рассмотрены Госдумой», — сказали газете в РСА.

Как напоминает «Коммерсант», помимо трех нововведений, готовящихся к возможной отмене, в ходе реформы с октября 2020 года предполагается отменить коэффициент мощности автомобиля (может повышать стоимость полиса в 1,6 раза). Компенсировать отмену коэффициентов страховщикам предлагалось расширением тарифного коридора сначала на 40%, потом на 30% (сейчас он установлен ЦБ в размере 2 746—4 942 рублей). Также вводится так называемый коэффициент страховщика, который будет учитывать грубые нарушения ПДД и манеру вождения.

В ЦБ «Коммерсанту» подтвердили возможность пересмотра ранее согласованной реформы. «Идет большое обсуждение законопроекта. С нашей точки зрения, наиболее значимым моментом реформы является индивидуализация тарифа, — сообщила пресс-служба регулятора. — Мы понимаем, что отказ от коэффициента территорий — сложный вопрос. Его сохранение сделает тариф менее индивидуальным и зависимым от места проживания. В то же время даже в таком виде это позволит системе стать более индивидуальной, чем при действующем регулировании». В части увеличения лимита выплат «по жизни» в ЦБ говорят о необходимости «взвесить увеличение таких гарантий и потенциальный рост стоимости ОСАГО».



Ранее стало известно, что депутаты отложили рассмотрение законопроекта об индивидуализации ОСАГО (его планировалось рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 15 октября). Замглавы Минфина, подготовившего законопроект, Алексей Моисеев пояснил журналистом, что это было связано с опасениями депутатов касательно возможности удорожания этого вида страхования. В РСА перед этим подробно разъясняли, как поправки по ОСАГО, в случае их принятия, отразились бы на водителях.