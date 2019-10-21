Акции «Яндекса» резко поднялись в цене, после того как депутат Госдумы Антон Горелкин опубликовал в своем телеграм-канале отзыв правительства на инициативу ограничить долю иностранцев в значимых интернет-компаниях.

Кабмин РФ в своем официальном отзыве на законопроект рекомендовал, чтобы доля голосующих акций значимых информационных ресурсов, находящихся в иностранном владении, не должна превышать уровень 50% минус одну акцию. В текущем тексте законопроекта эта планка равна 20%. В правительстве планируют составить «закрытый перечень ограничений, связанных с функционированием значимых информационных ресурсов».

К 11:30 мск бумаги «Яндекса» на Московской бирже выросли в цене более чем на 7%. Они торгуются выше 2 070 рублей.

В пятницу, 11 октября 2019 года, котировки интернет-компании испытали рекордное падение, потеряв за день более 20%. Бумага упала в цене до 1 961 рубля, а капитализация компании снизилась на 120 млрд рублей. Распродажа была вызвана начавшимися в Госдуме обсуждениями законопроекта по ограничению доли иностранцев в значимых интернет-компаниях, а также новостями СМИ о том, что эту инициативу поддерживают в Кремле.