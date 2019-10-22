• Доля российских семей, чьих финансовых ресурсов хватает только на покупку еды и одежды, а на товары длительного пользования (компьютер, холодильник, стиральную машину, мебель и так далее) уже не хватает, в 2019 году увеличилась. Об этом свидетельствуют данные Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за I и II кварталы текущего года. В I квартале 2019 года денег на еду и одежду хватало 49,2% российских семей, во II квартале их доля продолжила расти и составила уже 49,4%, что на 0,6 процентного пункта больше, чем годом ранее. Доля российских семей, сообщивших, что их доходов хватает только на еду и одежду, увеличилась за счет сокращения доли самых малообеспеченных категорий домохозяйств, отметили в Росстате. Респондентов, сообщивших, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, стало меньше в 2019 году — их доля стабильно сокращается.

• Банк России разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни. Предполагается, что в случае банкротства страховщика его обязательства перед физическим лицом по договору страхования жизни в пределах 1,4 млн рублей будут исполнены за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховщиков. Гарантирование инвестиционного дохода, если он предусмотрен договором страхования жизни, устанавливать не планируется. Между тем Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения, для того чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей. Государство планирует защитить как сами накопления, так и заработанный по ним инвестиционный доход. НРД также будет контролировать средства в рамках гарантированного пенсионного продукта (появился на замену концепции индивидуального пенсионного капитала).

• Возможность заемщиков получать информацию об их показателе долговой нагрузки (ПДН, отношение выплат по всем кредитам к доходам заемщика), который с недавних пор выступает одним из ключевых факторов при выдаче кредитов, стала предметом острой дискуссии. 18 октября на заседании рабочей группы по подготовке поправок к закону «О кредитных историях» неожиданно был поднят вопрос о необходимости раскрывать заемщику эту информацию. Банкиры высказались жестко против такого информирования. Они считают, что гражданину ПДН не нужен, для банка же раскрытие несет дополнительные затраты. Банкиры просят ЦБ уточнить, какова конечная цель раскрытия и в каком виде оно должно происходить.



• С российского банковского рынка в ближайшие годы могут уйти еще около 200 игроков. Такую оценку эксперта, близкого к ЦБ, приводят СМИ. Агентство по страхованию вкладов ранее опубликовало информацию об объеме страховых выплат вкладчикам рухнувших банков в текущем году. В отчете АСВ указывалось, что в III квартале страховые случаи наступили в отношении четырех банков, а в общей сложности с начала текущего года — в отношении 16 банков, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число страховых случаев снизилось более чем вдвое (с 37).