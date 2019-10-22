Национальный Расчетный Депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), для того чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Государство планирует защитить как сами накопления, так и заработанный по ним инвестиционный доход. НРД также будет контролировать средства в рамках гарантированного пенсионного продукта (появился на замену концепции индивидуального пенсионного капитала).

НРД воздержался от комментария, отметив, что сможет это делать только после принятия соответствующего закона.

«Длинные» пенсионные деньги должны будут стать одним из способов повысить экономический рост на рубеже 2021—2022 годов. Такой план закладывает в свой прогноз Минэкономразвития, рассказал «Известиям» участник совещания в ведомстве, на котором обсуждался этот вопрос. В пресс-службе МЭР оперативно не ответили на вопрос «Известий», так ли это.

«Центральный оператор в НПО очень нужен, — комментирует вице-президент блока доверительного управления «ВЭБ.РФ» Александр Попов. — За 40 лет трудового стажа человек может сменить пять-шесть мест работы, и, если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придется вспоминать, какой НПФ у него был много лет назад».

Аналоги НПО распространены в западных странах, где действует индивидуально-накопительная пенсионная система. Там у каждого работника есть специальный счет, куда перечисляются накопления, и когда человек выходит на пенсию, он их тратит. В России система накопительно-распределительная — взносы работающих граждан идут на выплаты действующим пенсионерам.

Комитет Думы одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года По действующему законодательству эта норма действует до 2021 года включительно.

Сейчас денежные средства в НПО защищены, хотя и не полностью, напомнил независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский. НПФ должен иметь лицензию Банка России, а также определенный уровень активов, объяснил он, а средства граждан инвестируются по декларации, подписанной регулятором. В случае банкротства фонда из-за неправомерных действий (кражи денег, например) или рисковых вложений он отвечает перед кредиторами всеми своими средствами, сказал Звенигородский, если же их не хватает, то солидарно ответственным с фондом становится депозитарий, с которым работает НПФ.

Пока государство страхует только номинал накоплений в рамках НПО, но не предоставляет гарантий в отношении инвестиционного дохода, отметила инвестиционный стратег компании «БКС Премьер» Светлана Кордо. Их появление, по ее словам, существенно улучшит перспективы внедрения гарантированного пенсионного продукта. 1,4 млн для пенсионных накоплений — небольшая сумма, но с чего-то надо начинать, добавила эксперт.



По последним данным Банка России, на негосударственную пенсию копят 6,2 млн граждан, многие из них делают это при помощи работодателя.