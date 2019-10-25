Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 34 копейки к предыдущему закрытию и составил 63,735 рубля. С начала торговой сессии было проведено 29,8 тыс. сделок почти на 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,63—64,0625 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 70,62 рубля, уменьшившись на 50 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,2 тыс. сделок на 456,6 млн евро по курсам от 70,57 до 71,1675 рубля за евро.

Рубль и его поклонники в пятницу с оптимизмом восприняли «яркий шаг» ЦБ РФ, который понизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — впервые с 2017 года, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Понятно, что инфляция регулятора радует, а сокращение инфляционных ожиданий населения — тем более. Однако с большой долей вероятности сейчас можно говорить о том, что дальше последует пауза на пару месяцев», — комментирует эксперт.

По ее прогнозу, доллар на исходе октября может консолидироваться в пределах 63,6—64,15 рубля, у евровалюты краткосрочный коридор колебаний составляет 70,6—71,35 рубля.