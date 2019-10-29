Московский Кредитный Банк запустил акцию «Кредит Гранд» для держателей карты «Мудрость». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

По акции клиенты смогут получить кредит наличными от 50 тыс. до 1 млн рублей на срок от шести до 60 месяцев включительно по ставке от 8,9% годовых. Предусмотрено полное и частичное досрочное погашение в любую дату. Акция не распространяется на клиентов, являющихся предпринимателями или собственниками бизнеса.

Для оформления заявки необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии по старости и/или пенсии за выслугу лет. Срок рассмотрения заявки — от 1 часа. Положительное решение о выдаче кредита действует один месяц. Срок действия акции — до 30 апреля 2020 года.