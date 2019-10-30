В банковской системе РФ в III квартале 2019 года было обнаружено 10 804 поддельных денежных знака Банка России. Такую статистику представил регулятор в среду.

Среди выявленных подделок больше всего банкнот номиналом 5 тыс. рублей — 7 330 штук. Фальшивых тысячерублевок выявлено 2,3 тыс. штук; на третьем месте — поддельные купюры достоинством 2 тыс. рублей: 739 штук. Меньше всего обнаружено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (девять), а фальшивые десятирублевки не выявлялись.

Были выявлены и поддельные монеты: 59 штук номиналом 10 рублей и 13 — номиналом 5 рублей.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе — 6 228 единиц.

Поддельных банкнот иностранных государств за III квартал 2019 года было выявлено 656 штук, в том числе в июле — 234, в августе — 227, в сентябре — 195. Большинство поддельных банкнот составили доллары США (489 штук), меньше обнаружено поддельных евро (147). Также были выявлены поддельные китайские юани (19) и фунты стерлингов (одна штука).



Согласно данным, публиковавшимся ранее, во II квартале 2019 года в банковской системе РФ было обнаружено 9 178 поддельных российских денежных знаков и 648 поддельных банкнот иностранных государств.

