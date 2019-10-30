Банк «Открытие» в рамках нового позиционирования обновил свой фирменный стиль. Сообщение об этом банк распространил в среду, 30 октября.

Как поясняется в релизе, «ключевой задачей внедрения дизайн-системы было подчеркнуть основное сообщение бренд-платформы «Открытия» — «Надежный банк нашего времени» — и предложить визуальное решение, которое бы легко раскладывалось на множество форматов и каналов коммуникации». При этом основные элементы существующего образа бренда «Открытия» остались прежними: фирменный голубой цвет и логотип интегрированы в новую дизайн-систему, уточняют в банке.

«В основу реализованной концепции легла идея буквального обыгрывания названия банка. Физический процесс открытия чего-либо превратился в визуальный прием . Главное преимущество концепции — хороший анимационный потенциал и возможность масштабирования на различные носители (от самых простых и функциональных до сложных макетов как в офлайн-, так и в диджитал-среде). Графически система подвижных слоев позволяет разделить сообщения коммуникации на необходимые смысловые блоки, поддержать креатив рекламных кампаний», — рассказали в банке.

«Чтобы подчеркнуть повзрослевший характер банка, используется шрифт Druk, — отмечается в релизе. — Узкие пропорции знаков выбранного начертания и плотный набор заголовков добавляют в макеты дисциплину и акцентируют внимание на серьезности банка. Фирменные пиктограммы являются дополнительным элементом визуального языка. Тонкие линии и минималистичная форма иконок работают на контрасте с типографикой и передают диджитальный, современный характер продукта».

«Новая дизайн-система позволяет визуализировать в элементах бренда ключевые изменения в позиционировании «Открытия», — комментирует руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгений Сидоров.

Разработкой новой дизайн-системы занималось агентство ONY.

Напомним, банк этим летом объявил о новом позиционировании — в качестве «надежного банка непрерывных улучшений», выбрав в рамках новой стратегии продвижения слоган «Меняемся вместе с вами». Лицом банковского бренда стал рэпер Баста.



Изначально банк анонсировал запуск с 1 июля новой рекламной кампании со слоганом «Государственный банк нашего времени», но ЦБ, который стал собственником «Открытия» в результате его санации, выступил против использования кредитной организацией этого слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке. Ранее Банк России и Федеральная антимонопольная служба направили письмо кредитным организациям с рекомендацией не подчеркивать свою близость к государственным структурам. ФАС пообещала не применять меры к «Открытию» после смены им слогана.