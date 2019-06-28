Банк «Открытие» в рамках новой стратегии продвижения и позиционирования бренда выбрал слоган «Меняемся вместе с вами».

«Открытие» будет позиционировать себя как «надежный банк непрерывных улучшений». «Основной акцент в стратегии сделан на том, что «Открытие» постоянно меняется к лучшему, совершенствует услуги, продукты и сервисы, чтобы стать более современным и удобным для клиентов», — поясняется в сообщении кредитной организации.

Напомним, банк ранее анонсировал запуск с 1 июля новой рекламной кампании со слоганом «Государственный банк нашего времени». При этом в прошлом году Банк России и Федеральная антимонопольная служба направили письмо кредитным организациям с рекомендацией не подчеркивать свою близость к государственным структурам. Центробанк РФ, который стал собственником «Открытия» в результате его санации, выступил против использования кредитной организацией изначально выбранного слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке, и пообещал применить меры к представителям банка, ответственным за новую рекламную кампанию.

После критики со стороны ЦБ в «Открытии» пообещали изменить подход к рекламной кампании.

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ Банк ранее анонсировал запуск рекламной кампании со слоганом «Государственный банк нашего времени».

Как уже сообщалось, лицом банковского бренда «Открытие» станет российский музыкант, композитор и продюсер Василий Вакуленко (Баста), выбранный примерно из 50 кандидатов. В шорт-листе были представители шоу-бизнеса, актеры и спортсмены. Ранее уточнялось, что контракт с рэпером заключен на два года.

«Кандидатура Басты в сравнении с другими претендентами в большей степени соответствовала ключевым критериям выбора амбассадора бренда, среди которых были узнаваемость (Вакуленко знают почти три четверти россиян), высокий уровень доверия (он входит в топ-пятерку российских звезд, которым доверяют больше всех), плодотворная работа в сфере благотворительности, готовность к постоянным изменениям в творчестве и бизнесе», — поясняют в «Открытии».

Кампания включает наружную рекламу в крупнейших городах России, рекламные ролики на федеральном ТВ и в Интернете. Также у банка и музыканта запланированы совместные мероприятия.

В банке подчеркивают, что это его первая масштабная рекламная кампания после прихода новой управленческой команды. Разработка новой стратегии продвижения была необходима для того, чтобы отразить все кардинальные изменения, произошедшие с банком.

По словам президента — председателя правления банка Михаила Задорнова, «проект «Открытие», пожалуй, самая захватывающая история на российском банковском рынке». «Перестроить все ключевые процессы, создать команду, обновить бизнес не только банка, но и всех компаний финансовой группы, интегрировать Бинбанк. Наконец, выйти на прибыльность и начать выплачивать дивиденды… И все это — за полтора года. Прецедентов этому нет. Я уверен, что вместе с новыми героями меняющегося мира, людьми, разделяющими наши ценности и стремления, такими как Василий Вакуленко, мы способны сделать еще больше», — сказал Задорнов.

Руководитель блока маркетинга и PR банка «Открытие» Евгений Сидоров подчеркнул, что Баста разделяет ценности кредитной организации. «Он надежен и масштабен, и он так же, как и мы, стремится стать лучшей версией себя. Василия знают 73% россиян, люди считают его «современным, энергичным и амбициозным». Все эти качества хорошо сочетаются с нашей новой маркетинговой стратегией», — отмечает представитель банка.



«Мне приятно стать лицом новой кампании банка «Открытие». Я понимаю, как много удалось сделать команде «Открытия», чтобы выйти на тот уровень, на котором банк находится сейчас. Я вижу, какие грандиозные планы у этой команды, и рад помочь воплотить их в жизнь», — добавил Василий Вакуленко.