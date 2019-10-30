В России в прошлом году было зарегистрировано 206 тыс. киберпреступлений, общий ущерб от которых составил 2 млрд рублей, сообщил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Все из нас в том или ином виде сталкивались с кибермошенничеством, например, когда нам звонили якобы из службы безопасности банка и говорили, что у нас произошло списание денежных средств. В прошлом году произошло 206 тысяч киберпреступлений, из них было раскрыто всего 35 тысяч, общий ущерб составил 2 миллиарда рублей. Большинство денег было похищено посредством кибербанкинга», — сказал Малькевич на заседании рабочей группы по защите прав пользователей сети «Интернет», развитию и обеспечению безопасности Интернета «Анонимность пользователя сети «Интернет»: реальность и мифы».

Общественники также пришли к выводу, что необходимо ужесточить ответственность за обработку личных данных (утечку).