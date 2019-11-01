Минэкономразвития предложило запретить использовать зарубежное оборудование и софт на системах критической инфраструктуры — сетей связи банков, транспортных, нефтяных и энергообъектов, сообщает РБК .

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность, несколько месяцев назад дал поручение подготовить изменения в закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ)» для поэтапного замещения используемого иностранного оборудования на таких объектах. Это следует из письма замминистра экономики Азера Талыбова, направленного в возглавляемую Борисовым коллегию Военно-промышленной комиссии России, Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Минкомсвязь.

В письме Талыбов указал, что действующее законодательство не позволяет правительству России устанавливать требования об использовании российского программного обеспечения и оборудования на объектах КИИ, и предложил дополнить закон «О безопасности КИИ» нормой, обязывающей владельцев использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами критической инфраструктуры.

Представитель Минкомсвязи сообщил, что «вопросы замещения иностранного оборудования сейчас прорабатываются ФСТЭК и Минпромторгом России в рамках соответствующего поручения правительства».

Также в письме Талыбов предложил закрепить в законе положение, что у юридических лиц, обеспечивающих взаимодействие сетей и систем критической инфраструктуры, конечными бенефициарами должны быть граждане России без двойного гражданства. Аналогичные требования будут касаться и индивидуальных предпринимателей, взаимодействующих с объектами КИИ.

По словам консультанта по информационной безопасности Cisco Systems Алексея Лукацкого, российские производители не имеют мощностей для замены иностранного ПО и оборудования на таком количестве объектов. Также Лукацкий отмечает, что «организации, осуществляющие взаимодействие с системами критической инфраструктуры», — это довольно размытый термин из действующего законодательства, который вызывает большое количество вопросов с момента появления закона «О безопасности КИИ».