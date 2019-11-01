Переводы из России за рубеж снизились впервые за три года, пишут «Известия» , ссылаясь на данные ЦБ. Так, объем перечисленных за границу средств через системы денежных переводов — «Золотую корону», Western Union, «Юнистрим» и другие — в I квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого снизился на 11,8% и составил 1,6 млрд долларов. Это самый низкий показатель с 2016 года.

По мнению представителей системы «Юнистрим», основным фактором, негативно повлиявшим на рынок, стало усиление Центробанком контроля за перечислениями, что привело к установлению сервисами ряда ограничений на суммы и количество трансакций в некоторые страны. В апреле — июне объем переводов из России продолжил сокращаться. Граждане отправили на 28% меньше денег, чем годом ранее. Отрицательная динамика отмечается и по итогам июля — августа. Больше всего переводы сократились в Китай, Вьетнам, Турцию, Киргизию и Казахстан, отметили в пресс-службе.

Как поясняют эксперты, снижение объема переводов можно объяснить ослаблением рубля и, как следствие, произошедшей валютной переоценкой. Несмотря на то что переводы совершались в разных валютах, доходы людей в большей степени рублевые. Так, если в долларах денежные переводы снизились на 11,8%, то в рублевом выражении они даже подросли на 2,3% за этот период, подсчитали эксперты. Также на снижение переводов повлияло сокращение заработка гастарбайтеров из-за замедления российской экономики и снижения числа мигрантов. Качественная миграционная политика будет способствовать развитию экономики, уверены эксперты.