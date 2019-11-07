Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки на фоне текущих экономических условий. Об этом в Госдуме сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«С учетом известных на сегодняшний день факторов у нас остается потенциал для смягчения (денежно-кредитной политики. — Прим. ред.). И даже вечно беспокоящие нас инфляционные ожидания населения сейчас снижаются. Но, конечно же, мы не будем принимать решение автоматически, торопясь опустить ставку как можно ниже», — сказала она.

Глава регулятора подчеркнула, что ЦБ будет перед каждым заседанием совета директоров оценивать влияние на инфляцию прошлых решений по снижению ключевой ставки, а также учитывать данные о состоянии российской и мировой экономик, проинфляционные риски и решения в области бюджетной политики.

