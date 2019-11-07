Правительство России распорядилось распространить субсидирование ставки по ипотечному кредиту на семьи с детьми-инвалидами. Постановление за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что право на получение кредита (займа) или право на подписание допсоглашения о рефинансировании возникает у гражданина России, имеющего ребенка, который является гражданином РФ, рожден не позднее 31 декабря 2022 года и которому установлена категория «ребенок-инвалид», по ставке в 6% годовых на весь срок этого кредита.

Для жителей Дальневосточного федерального округа в такой ситуации ставка будет 5% годовых. Соответствующие изменения были внесены в правила по возмещению недополученных банками доходов касательно ипотечных кредитов, выданных семьям с детьми.

В соответствии с документом, в случае установления инвалидности у ребенка после 31 декабря 2022 года (а также рожденного до 31 декабря 2022-го), семьи могут получить ипотеку на льготных условиях по 31 декабря 2027 года.

Напомним, программа о предоставлении ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, которые родились с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022-го, запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Согласно условиям программы, государство берет на себя обязательство касательно выплат банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период.

Сейчас же льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, которые появились на свет во время действия программы.

В настоящее время программа семейной ипотеки распространяется только на строящееся жилье. В октябре Медведев поручил провести анализ возможности распространения программы льготной ипотеки для семей на покупку квартир на вторичном рынке.