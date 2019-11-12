ЦБ установил официальные курсы валют на 13 ноября.

Курс доллара опустился на 5,91 копейки, составив 63,853 рубля (63,9121 рубля на 12 ноября). Курс евро уменьшен на 5,24 копейки до 70,4235 рубля (с 70,4759 рубля на 12 ноября).

На биржевых торгах рубль сейчас теряет позиции к доллару и евро. На 14:17 мск курс доллара составляет около 64,1 рубля (плюс почти 21 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 70,62 рубля (плюс примерно 13 копеек).

Курсовые диапазоны по торгам с начала дня составляют 63,75—64,1 рубля за доллар и 70,35—70,65 рубля за евро.

