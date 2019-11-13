Агентство по страхованию вкладов 31 октября перечислило Банку России 9 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии. Очередной отчет о погашении задолженности АСВ перед Центробанком опубликован в среду, 13 ноября, на сайте агентства.

В общей сложности в рамках погашения задолженности перед Банком России агентство перечислило 201 млрд рублей, в том числе в 2019 году — 156 млрд. На 1 ноября остаток задолженности АСВ составляет 641 млрд рублей.

В 2015—2017 годах Банк России предоставил агентству кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017-го размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.



В рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом в 1,03 трлн рублей агентством получено в общей сложности 842 млрд рублей. Данные денежные средства были полностью направлены на выплату страхового возмещения вкладчикам.