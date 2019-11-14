Райффайзенбанк автоматизировал весь процесс кредитования для малого бизнеса. Теперь предприниматели в регионах присутствия банка могут не только оставить заявку на кредит, но и получить средства на развитие бизнеса, не выходя из дома, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Удаленное получение кредита состоит из трех этапов: подачи заявки и предварительного одобрения, получения решения и предложения по кредиту и подписания кредитного договора с зачислением средств на счет. Благодаря цифровому процессу клиенты-индивидуальные предприниматели при наличии необходимых документов смогут получить средства на развитие бизнеса в течение часа», — говорится в релизе.

Для этого необходимо:

заполнить заявку на получение кредита в приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн» (RBO) (это занимает не более восьми минут). Предварительное одобрение будет доступно в течение пяти минут;

загрузить необходимые документы — скан паспорта, а также данные об имуществе, которое используется в бизнесе, например, документы на недвижимость или ПТС;

дождаться окончательного решения по кредиту, оно будет доступно в «Райффайзен Бизнес Онлайн» в течение часа. Предприниматель может выбрать удобную ему ставку и срок из нескольких предложенных вариантов.

Подписание кредитного договора для клиентов — индивидуальных предпринимателей (ИП) может происходить или непосредственно в «Райффайзен Бизнес Онлайн» с помощью СМС-генератора одноразовых паролей (СМС-OTP), или с помощью курьерского сервиса. Компаниям с юридическим статусом «ООО» документы для подписания доставляет курьер, который приезжает в офис к клиенту в удобное для него время.

Максимальная сумма кредита — 2 млн рублей. Кредиты доступны и действующим, и новым клиентам Райффайзенбанка. Новые клиенты могут подать анкету на кредит на сайте банка и после получения предварительного решения открыть счет и продолжить работу с заявкой в Райффайзен Бизнес Онлайн.

На данный момент подписание кредитных договоров онлайн для ИП доступно по всей России, а с курьерской доставкой для ИП и для юридических лиц действует в таких городах, как Санкт-Петербург, Калининград, Петрозаводск, Сыктывкар, Череповец, Казань, Киров, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Саранск, Саратов, Уфа, Курск и Сочи. В ближайших планах развития — расширить географию сервиса курьерской доставки и сделать сервис доступным предпринимателям и юридическим лицам по всей России.