Представители миллиардера Олега Дерипаски в американском суде, где они добиваются его исключения из санкционного списка, впервые назвали активы бизнесмена, которые были заблокированы в США в результате наложенных в 2018 году санкций.

Например, контролирующая доля в компании Basic Element Inc. (штат Делавэр), пишет адвокат Дерипаски Эрик Феррари из Ferrari & Associates. Эта компания работала как представительский офис группы «Базовый элемент» в Америке, указывает адвокат.

«Basic Element Inc. держала банковские счета и обладала правами аренды на недвижимость, когда против Дерипаски были введены санкции. В частности, это счета в банке Wells Fargo», — говорится в документе, поданном Дерипаской в суд 5 ноября (есть в распоряжении РБК).

Счета Basic Element Inc. в Wells Fargo были заблокированы, а провайдер корпоративных регистрационных услуг прекратил отношения с ней. В результате теперь у нее не осталось ни одного сотрудника — компания парализована. В документе не раскрывается, какие денежные суммы были заблокированы.

Ранее адвокаты сообщали в суде США, что богатство Олега Дерипаски из-за санкций США сократилось на 81% (или 7,5 млрд рублей). Журнал Forbes оценивает состояние Дерипаски в 3,6 млрд рублей. Результатом американских санкций стало «полное разрушение богатства Дерипаски, его репутации и источников доходов», говорилось в иске бизнесмена к OFAC. Он был «изгнан из международного бизнес-сообщества», «выдавлен из контролирующих долей в своих крупнейших бизнесах», и ему закрыт доступ к недвижимости в США.