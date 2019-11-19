Сбербанк и Mail.ru Group договорились о стратегическом сотрудничестве, в том числе о покупке банком 36% акций в компании «МФ Технологии», контролирующей холдинг. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Сбербанк и Mail.ru Group договорились о стратегическом сотрудничестве, а также подписали обязывающие документы о партнерстве в сфере транспорта и сервисов, связанных с едой. Одновременно Сбербанк подписал обязывающие документы по приобретению 36% в компании АО «МФ Технологии», — говорится в сообщении.

«МФ Технологии» контролирует 58,3% голосующих акций Mail.ru Group. Сбербанк выкупит акции у Газпромбанка (35%) и «Ростеха» (1%), в результате чего станет равноправным партнером компании и держателем второй по величине доли. «МегаФон» владеет 45% контролирующей компании.

Закрытие сделки планируется до конца 2019 года.

Среди сфер потенциального сотрудничества компании отмечают рекламные продукты для среднего и малого бизнеса, совместные предложения для клиентов и пользователей Mail.ru Group и Сбербанка, обмен экспертизой в области технологий и новых комплексных решений и другие совместные стратегические проекты.