Сбербанк хочет стать технологической компанией, а ВТБ планирует внедрять технологичные продукты, необязательно создавая их с нуля. Об этом заявил в интервью Reuters президент ВТБ Андрей Костин.

«Мы со Сбербанком хотим разного: Сбербанк хочет стать hi-tech-компанией, как «Яндекс», и Google, и Alibaba. Я не критикую их позицию. Но мы, например, пользуемся возможностями Интернета, не создавая его; приложениями в смартфоне — не придумывая смартфон. ВТБ намерен запускать продукты, внедряя и развивая новые технологии, а не создавая обязательно их с нуля», — обрисовал он позицию банка в сфере внедрения технологических новинок и развития экосистемы.

«Например, мы разрабатываем и внедряем элементы искусственного интеллекта строго применительно к банковскому делу — биометрия, скоринговая система, — но работать над проблемами искусственного интеллекта в более глобальном контексте, мне кажется, не наша функция. Конечно, если при этом появятся интересующие нас результаты — будем внедрять их в нашу практику», — сказал Костин.

По его словам, жилищная экосистема, которую ВТБ создает вместе с партнерами, «как раз про это». «В этом эффект синергии: мы выдаем кредиты застройщикам, ипотеку — гражданам. Для решения жилищного вопроса клиенты хотят простых действий и минимальных затрат по времени. Мы интегрируем большое количество услуг, которые возникают по всей цепочке клиентского пути, от желания купить квартиру до решений, связанных с ремонтом, уборкой и переездом. Все, что может сопровождать процессы поиска, приобретения, регистрации, ремонта квартиры, мы с партнерами предлагаем в рамках одной экосистемы», — отметил банковский топ-менеджер.

ВТБ покупает контрольную долю сервиса управления недвижимостью «Домиленд» ВТБ намерен интегрировать новый продукт со своей жилищной экосистемой и в перспективе нескольких лет занять благодаря ему не менее 25% на рынке всех вопросов, связанных с проживанием.

Он подчеркнул, что технологические новинки делают банковские продукты более доступными для клиентов. «В Европе, например, доля ипотеки, которая оформляется онлайн, — 75%, а у нас — всего 25%. Есть над чем работать», — констатировал Костин.

«У нас амбициозный план, мы сформировали сильную команду в IT, — заявил он. — Нам говорят, что это лучшие кадры, которые можно было найти на рынке. И нам предстоит набрать еще людей. Программа цифровой трансформации банка рассчитана на определенный период, и у нас не так много времени, чтобы все перевернуть. Новая технологическая платформа сделает банк более надежным, потому что можно сколько угодно хвастаться достижениями, но когда система встает на полдня, уровень технологий перестает иметь значение».

В ВТБ раскрыли детали создаваемой экосистемы У ВТБ готовы решения по восьми проектам, входящим в цифровую экосистему, но к концу года их будет еще больше.

«Люди, которых мы наняли, в том числе из Сбербанка, Газпромбанка и других наших ведущих финансовых учреждений, говорят, что они сделают все, чтобы на базе имеющегося у них опыта избежать ошибок. Процессом трансформации руководит Вадим Кулик, я дал ему карт-бланш. Он уже начал активные действия, запустил ряд первоочередных изменений, нашел взаимопонимание с руководителями ключевых бизнесов банка, что, на мой взгляд, самое главное», — заключил Костин.



Напомним, Вадим Кулик в конце сентября этого года был избран заместителем президента — председателя правления ВТБ. С 2008 по 2017 год он работал в Сбербанке, где дошел до позиции заместителя председателя правления, курировавшего блоки «Технологии» и «Риски». Позднее Кулик занял должность первого заместителя председателя правления холдинга «Открытие», а с 2017 по 2019 год был заместителем председателя правления Газпромбанка, где курировал информационные технологии, риски и операционный блок.