Вадим Кулик избран заместителем президента — председателя правления ВТБ. О соответствующем решении наблюдательного совета от 26 сентября сообщается в релизе банка, распространенном в пятницу. Из него следует, что Кулик займет должность после согласования его кандидатуры в ЦБ РФ.

В должности зампреда топ-менеджер будет курировать информационные технологии, риски, операционную поддержку бизнеса, а также анализ данных и моделирование.

По словам президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, назначение Вадима Кулика будет способствовать успешному развитию стратегически важных для группы ВТБ направлений деятельности.

Вадим Кулик родился в 1972 году. Окончил Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева и Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «финансы и кредит».

Начал карьеру в 1995 году ведущим экономистом в банке «Империал». С 1998 по 2004 год занимал руководящие должности в Пробизнесбанке. В 2004 году перешел в ВТБ 24 на позицию старшего вице-президента — директора департамента анализа рисков, к 2008 году стал старшим вице-президентом — директором департамента кредитования и рисков.



С 2008 по 2017 год Кулик работал в Сбербанке, где прошел путь от директора дирекции по созданию централизованного кредитного бэк-офиса розничных клиентов до заместителя председателя правления, курировавшего блоки «Технологии» и «Риски». Позднее занял позицию первого заместителя председателя правления холдинга «Открытие». С 2017 по 2019 год был заместителем председателя правления Газпромбанка, где курировал информационные технологии, риски и операционный блок.