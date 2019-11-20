Доля государства в экономике России за последние десять лет выросла почти на 10% — до 47—48%, в то время как доля малого и среднего бизнеса, которую необходимо было бы увеличивать, за последний год даже сократилась. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на инвестиционном форуме «Россия зовет».

«Необходимо повышать долю частного сектора в экономике, поскольку он является более экономичным, эффективным, быстро реагирует на вызовы, в том числе технологические, — считает он. — Но я пока не вижу таких шагов. Нацпроекты должны в значительной степени развернуть российскую экономику, но масштаб изменений, который произойдет в их рамках, недостаточный для разворота экономики. Поэтому, на мой взгляд, потенциал роста экономики будет оставаться в пределах 1,5% ежегодного роста ВВП».

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что существующий план приватизации госкомпаний, которые можно предложить рынку, планируется расширить.