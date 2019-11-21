ЦБ установил официальные курсы валют на 22 ноября.

Курс доллара снизился на 17,83 копейки, составив 63,843 рубля (64,0213 рубля на 21 ноября). Курс евро уменьшился на 15,27 копейки, до 70,6997 рубля (70,8524 рубля на 21 ноября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:59 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,76 рубля (плюс 13 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 70,65 рубля (плюс 6 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,69—63,89 рубля за доллар и 70,59—70,77 рубля за евро.