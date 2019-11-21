Эксперты МВФ ожидают в среднесрочной перспективе экономического роста в России на уровне не более 2% вследствие наличия структурных проблем и неблагоприятной внешней среды. Об этом сообщает ЦБ со ссылкой на заявление миссии МВФ по итогам визита в Москву.

В заявлении отмечается важность сохранения в России прочной макроэкономической основы, создающей благоприятные условия для экономической активности за счет снижения неопределенности, удержания инфляции под контролем и обеспечения доверия к рублю.

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,1% Кроме того, МВФ прогнозирует инфляцию в России на конец 2019 года на уровне 3,8% в годовом выражении (декабрь к декабрю), за 2020 год показатель составит 3,7%.

«Вместе с тем в среднесрочной перспективе эксперты МВФ ожидают экономического роста на уровне не более 2% вследствие наличия структурных проблем и неблагоприятной внешней среды. Прогнозируется, что инфляция останется пониженной в первом полугодии 2020 года, а затем постепенно вернется к целевому уровню около 4% по мере усиления внутреннего спроса и прекращения действия временных дезинфляционных факторов», — указывают в Центробанке.

В связи с этим МВФ считает, что проведенное с июня 2019 года Банком России снижение ключевой ставки стало адекватным ответом на ослабление инфляционного давления.



МВФ считает обоснованным дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России Миссия МВФ находилась в Москве для обсуждения текущей ситуации в экономике.

Как сообщают в ЦБ, эксперты МВФ также подчеркнули успешность реализуемой российским регулятором политики по оздоровлению банковского сектора, отметив его стабильность, ликвидность и высокую достаточность капитала. Одновременно МВФ обращает внимание, что в части макропруденциального регулирования Банк России должен обладать необходимым набором инструментов для ограничения рисков финансовой стабильности. В частности, эксперты считают возможным предоставление Банку России законодательных полномочий накладывать жесткие ограничения на выдачу ссуд в зависимости от отношения величины кредита к стоимости залога и долговой нагрузки физических лиц.