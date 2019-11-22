Курс рубля к Новому году ослабнет до 64—65 рублей за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Весь последний месяц курс по итогам торгов колебался в узком диапазоне от 63,5 до 64,4 рубля за доллар. На 19:00 мск 21 ноября биржевой курс составлял 63,7 рубля за доллар. Вмененная волатильность национальной валюты, по данным терминала Bloomberg, в последние недели опустилась до минимума с докризисного 2014 года.

По мнению аналитиков Сбербанка, курс может сохраниться на уровне около 64 рублей за доллар. Пока базовый сценарий предполагает ослабление рубля до 67 рублей до конца года, отметил стратег банка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов. По его словам, курс национальной валюты может ослабнуть на фоне продажи рисковых активов, если США, как планировали, повысят тарифы на китайский импорт в середине декабря.

Остальные эксперты единодушны в своем мнении о перспективах рубля. По их словам, в течение всего 2019 года прогноз около 65 рублей за доллар к концу декабря оставался неизменным и пока сохраняется. Если же внешний фон останется благоприятным, рубль может завершить год в диапазоне 63—64 рубля за доллар. По мнению экспертов, в переговорах США и Китая, которые выступают основным фактором интереса инвесторов к рисковым активам, вряд ли будет существенный прогресс. Поводов для укрепления рубля от текущих уровней они не видят.

В отсутствие сюрпризов рубль до конца года ослабнет даже до 65—66 за доллар — это равновесный курс при текущих ценах на нефть и макроэкономических показателях, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. В краткосрочной перспективе движение рубля определяет отношение глобальных инвесторов к развивающимся рынкам.

К концу года рубль ослабнет до 64 за доллар, полагает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Долговой рынок может косвенно поддержать рубль, если инвесторы заложат в цены снижение ключевой ставки ЦБ в декабре, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Но вряд ли рубль укрепится до 63 рублей и ниже за доллар, добавил он.

По мнению главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, рубль стабилизировался: прогнозный коридор Минэкономразвития, с которым согласен Минфин, на ближайшие три года составляет 65—66 рублей за доллар. Если не последует скачка или падения цен на нефть до 70 долларов за баррель и выше или до 50 долларов и ниже соответственно, а спрос и экономика продолжат вяло расти, он продолжит торговаться вблизи текущих уровней, считает эксперт. Основные возможные шоки для рубля сейчас внешние и связаны больше с геополитикой, нежели с экономикой, продолжает эксперт.

Рубль в этом году был сильнее своих равновесных значений, отметил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В следующем году правительство планирует начать тратить средства ФНБ, и ЦБ будет корректировать эти интервенции на внутреннем рынке, что равносильно повышению цены отсечки для бюджетного правила. Однако есть риск, что притоки нерезидентов в ОФЗ сократятся, что полностью нивелирует этот поддерживающий рубль фактор, поэтому в 2020 году при текущих ценах на нефть курс рубля будет слабее, чем в 2019 году, уточнил Порывай.