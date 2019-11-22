ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 23 ноября.

Курс доллара понизился на 13,29 копейки, составив 63,7101 рубля (63,843 рубля на 22 ноября). Курс евро снизился на 17,9 копейки, до 70,5207 рубля (70,6997 рубля на 22 ноября).

На валютных торгах Московской биржи на 12:22 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился почти на 3 копейки и составил 63,69 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 70,4 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 63,62—63,79 рубля за доллар и 70,32—70,6 рубля за евро.