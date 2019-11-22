Фондовые торги в РФ завершились в пятницу в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вышел в плюс на 0,17% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 2 947,68 пункта. Индекс РТС прибавил символические 0,05% и завершил сессию на отметке 1 455,42.

«Рыночные тяжеловесы сдержали рост рынка», — описывает ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

По его словам, покупкам в российских акциях «способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 64 долларов за баррель. Также «быков» поддерживала ситуация на западных фондовых площадках». При этом сдерживающим фактором, как следует из комментария Зварича, стали «бумаги рыночных тяжеловесов»: «Газпрома» и «Норильского никеля». Напомним, что накануне котировки акций «Газпрома», наоборот, продемонстрировали опережающий рост на информации о выпуске в свободное обращение дополнительного пакета бумаг.



«Охарактеризовать прошедшую неделю на нашем рынке можно как консолидацию над отметкой 2 920 пунктов (по индексу Мосбиржи. — Прим. Банки.ру). В итоге данный уровень перешел в разряд поддержек. В рамках следующей недели «быки» могут попробовать использовать его как опору в попытках возобновления восходящей динамики и возвращения к историческим максимумам», — пишет аналитик ПСБ.

Акции Мосбиржи прибавили в цене 2,41%, бумаги «Яндекса» — 0,67%, «ЛУКОЙЛа» — 0,53%, «АЛРОСы» — 0,52%, ВТБ — 0,42%, Сбербанка — 0,41%. Бумаги «Норильского никеля» подешевели на 1,03%, «Газпрома» — на 0,93%, «Тинькоффа» — на 0,73%, МТС — на 0,28%.

