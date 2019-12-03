Банк «Зенит» совместно с международной платежной системой Mastercard запустил программу лояльности «Mastercard Бизнес-Бонус» для держателей бизнес-карт, по которым начисляются бонусы за покупки, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Предприниматели могут использовать бонусы для получения скидок по более чем 50 предложениям от партнеров в категориях: «Бухгалтерия и финансы», «Ввсе для офиса», «Транспорт и путешествия», «Реклама и продвижение», «Товары и услуги».



Для участия в программе держателям бизнес-карт Mastercard от банка «Зенит» необходимо зарегистрироваться на сайте и получить первые 30 приветственных бонусов. За каждую трансакцию от 500 рублей начисляется 1 бонус. Управлять бонусами и выбирать подходящие скидки от партнеров можно через удобный личный кабинет программы.

«Банк «Зенит» и Mastercard предложили предпринимателям еще один удобный и интересный инструмент, который поможет сократить расходы на ведение бизнеса. Уверен, что такая программа сделает еще более популярными безналичные платежи с использованием бизнес-карт нашего банка», — отметил директор по развитию бизнеса блока МСБ банка «Зенит» Дмитрий Корендо.

