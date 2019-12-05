Следует точнее разграничивать гражданско-правовые споры и преступления в сфере экономики, считают авторы резолюции по итогам круглого стола Общественной палаты на тему «Сажать нельзя помиловать: в чем новая формула справедливости наказания за экономические преступления?», сообщает РБК .

Так, в Общественной палате предложили смягчить меры пресечения свободы для подозреваемых в экономических преступлениях — освобождение под залог должно стать приоритетным при расследовании преступлений в сфере предпринимательства. Также авторы резолюции предлагают дополнить Уголовно-процессуальный кодекс нормой, которая запретила бы возбуждать уголовные дела за неисполнение контрактов. Полномочия органов прокуратуры предлагается расширить, чтобы они могли следить за ходом оперативно-разыскной деятельности, дознания и предварительного следствия. Предлагается ввести обязательное согласие прокурора на заключение под стражу как меру пресечения за экономические преступления.

Эксперты Общественной палаты также предлагают разработать и ввести в уголовное законодательство точное определение «преступления в сфере предпринимательской деятельности» и «сферы предпринимательской деятельности». По их мнению, судей необходимо обязать указывать конкретные основания, по которым деяние не относится к предпринимательским преступлениям, в случае если обвиняемых заключают под стражу.

​ВС: бизнесменов не будут бессрочно преследовать за неуплату налогов Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Авторы резолюции рекомендовали разработать механизмы, которые бы исключили использование ст. 210 УК (организация преступного сообщества) в отношении предпринимателей с целью давления на них. О том, что следственные органы продолжают квалифицировать деяния бизнесменов по этой статье, не имея для этого оснований, в докладе президенту ранее говорил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Также Титов предлагал расширить полномочия прокуратуры и не применять к бизнесменам, обвиняемым по «экономическим» статьям Уголовного кодекса, статью о создании преступного сообщества. «Темы подняты правильные, но решить эти проблемы пока не удается, хотя какие-то меры принимаются, — отмечает заместитель руководителя отдела по обеспечению деятельности бизнес-омбудсмена Наталья Рябова. — Тут должно быть единство правоприменения и законодательства, пока это не очень срабатывает».