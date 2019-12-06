Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 7 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,6475 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 18 тыс. сделок на 1,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,61—63,85 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 70,33 рубля, уменьшившись на 43 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,4 тыс. сделок на 305,3 млн евро по курсам от 70,3225 до 70,8425 рубля за евро.