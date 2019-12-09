Минфин настаивает на приватизации 5—10% акций РЖД за 200—400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг, рассказали «Известиям» федеральные чиновники. На специальном заседании в правительстве, посвященном финансовому плану и инвестиционной программе РЖД на 2020—2022 годы, Минфин раскритиковал дивидендную политику госкомпании. По его словам, ведомство не устроило, что корпорация пока не планирует выплачивать дивиденды. Также министерство сомневается в эффективности программы капиталовложений РЖД.

Как пояснил собеседник издания, с точки зрения Минфина эффективный способ разрешить противоречия — приватизировать госкомпанию и привязать систему мотивации ее руководителей к курсовой стоимости акций. Эту информацию подтвердил и источник в ведомстве. По его словам, РЖД — одна из немногих госкомпаний, которая регулярно уклоняется от правительственных рекомендаций довести показатель дивидендных выплат до 50% прибыли по МСФО. Таким образом, в Минфине считают правильным выпуск 5—10% акций РЖД в свободное обращение и привязку вознаграждения менеджмента к динамике капитализации. Фактически сейчас компания представляет отраслевые министерства, хотя должна действовать в интересах своего акционера — Российской Федерации, пояснил собеседник в министерстве. По предварительным оценкам, на бирже стоимость такого пакета акций монополии может находиться в диапазоне 200—400 млрд рублей.

Дискуссия о продаже РЖД активно ведется с момента, как первый замглавы правительства и министр финансов Антон Силуанов поручил Минэкономразвития подготовить «более амбициозный план» приватизации госкомпаний, добавил источник издания. По его словам, отраслевые ведомства выступают категорически против этой идеи.

Правительство подготовит «более амбициозную» программу приватизации Кабмину необходимо еще раз составить список госактивов, в которых РФ не обязательно оставаться, отметил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Ранее Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации «Транснефти», РЖД, «Аэрофлота», «Россетей», «РусГидро», заявлял замглавы ведомства Алексей Моисеев. Ориентировочно их продажа может быть запланирована на 2021 год. В идеале государство должно владеть 50% акций госкомпаний. Это позволяет обеспечивать требуемый уровень контроля, говорил замминистра.

Официальный представитель вице-премьера Максима Акимова заявил, что четкой позиции по дивидендной политике пока нет, она будет определена ближе к концу срока исполнения поручения. Увеличение дивидендов по сравнению с уже утвержденными показателями затруднит выполнение мероприятий нацпроекта по развитию магистральной инфраструктуры, которые планируется профинансировать из собственных средств монополии, заявили в пресс-службе Минтранса. Там добавили, что это также усложнит достижение целей, определенных майским указом президента. В РЖД заявили, что информация о дивидендах содержится в ее долгосрочной программе развития до 2025 года. В документе сказано, что для финансирования запланированных в том числе поручениями правительства и майскими указами президента инвестпроектов необходимо до 2025 года сохранять всю чистую прибыль в распоряжении госкомпании. Дивиденды монополия будет платить только по своим привилегированным акциям: 10 млн рублей в 2019 году и 4,47 млрд с 2020 года.