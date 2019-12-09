«Тинькофф» запускает первое в России суперприложение «Суперапп», которое объединяет в себе классический онлайн-банкинг и другие финансовые услуги, а также лайфстайл-сервисы, сообщает пресс-служба компании.



«По мере развития суперприложение объединит в себе сразу сотни функций, сервисов и услуг от «Тинькофф» и его партнеров — ведущих российских компаний. Оно будет строиться на базе экосистемы «Тинькофф» и существенно расширит ее возможности: к 2023 году экосистема объединит более 20 млн человек (сейчас 10 млн клиентов)», — говорится в релизе.

«Суперапп» уже доступен части пользователей для iOS (версия 5.0 мобильного приложения «Тинькофф»). В ближайшие дни он появится во всех версиях iOS, а затем станет доступен и для пользователей Android.



В первой версии суперприложения появятся четыре новых направления: «Здоровье», «Красота», «Квесты» и «Клининг». «Клиенты «Тинькофф» прямо в мобильном приложении смогут записаться на прием к врачу (в частные и государственные клиники) в разных городах России, в салоны красоты, на квесты или заказать уборку. Также до конца 2019 года появятся такие направления как «Цветы» и «Косметика», в которых можно будет купить косметические товары и заказать доставку цветов», — говорится в сообщении.

Суперприложение будет персонализированным. «Искусственный интеллект будет предугадывать, например, какая потребность у человека есть прямо сейчас, в зависимости от места, времени, последних трансакций и десятков других факторов. И будет сам предлагать варианты, как удовлетворить ее, опережая его действия и экономя его время», — пояснил старший вице-президент «Тинькофф» Артем Яманов.

Управлять всеми сервисами суперприложения можно будет через голосового помощника Олега, который станет для пользователя полноценным персональным финансовым консьержем. Клиент сможет получить любую услугу в рамках суперприложения, вызвав Олега и дав ему инструкции.