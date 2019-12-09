Юрий Топунов назначен на должность вице-президента, руководителя департамента продуктов компании Visa в России. Об этом сообщает в понедельник внешняя пресс-служба российского подразделения Visa.

Как уточняется, Топунов займется реализацией продуктовой стратегии в рамках обновленной организационной структуры, объединившей инновационные цифровые решения, а также продукты и сервисы на основе аналитики данных.

«Разработка инноваций для развития финансовой экосистемы — приоритетное направление работы Visa во всем мире, в том числе в России. Новый подход компании по формированию продуктовой стратегии позволит повысить скорость внедрения новых решений и сервисов, с большим фокусом на совершенствование потребительского опыта и открытие новых возможностей для использования электронных платежей», — отмечается в релизе.

В Visa указывают на большой опыт работы Топунова в крупнейших российских и зарубежных банках, включая Альфа-Банк, ВТБ, МТС Банк и Citibank, где он занимался управлением и развитием розничных банковских продуктов, в том числе внедрением «различных передовых для рынка решений».



Прежний руководитель департамента продуктов Visa в России Станислав Исмагилов переезжает в штаб-квартиру Visa в регионе CEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) в Дубае, где возглавит направление компании по развитию трансграничных платежей и переводов.