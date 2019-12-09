Условия новой реструктуризации бюджетных кредитов регионам могут обернуться ростом их долгов или финансированием проектов, далеких от реальных потребностей того или иного региона. Об этом говорится в тематическом материале Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов предусматривает очередную возможность пролонгирования до 2029 года срока возврата субъектами РФ кредитов, привлеченных ими из федерального бюджета в целях финансирования дефицита своих бюджетов. В соответствии с текстом закона, воспользоваться такой возможностью смогут субъекты РФ, которые возьмут на себя обязательства по финансированию объектов инфраструктуры (реализации новых инвестиционных проектов) за счет средств, которые высвободятся в результате сокращения ежегодного объема погашения задолженности по бюджетным кредитам.

В АКРА напоминают, что условия реструктуризации 2017 года уже предусматривали возможность повторной отсрочки возврата кредитов еще на пять лет (тоже до 2029 года). По мнению агентства, поскольку закон не предусматривает внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие условия реструктуризации 2017 года, регионам будет предложена новая реструктуризация. Такое предложение будет интересно прежде всего регионам, не сумевшим нарастить налоговые и неналоговые доходы в достаточном объеме для продления срока возврата бюджетных кредитов до 2029 года; таких регионов будет не более 15—20, полагают аналитики.

Однако условия новой реструктуризации могут способствовать росту расходов региональных бюджетов и уровня долговой нагрузки субъектов РФ вразрез с установленными Минфином РФ в 2017 году требованиями, предупреждают в агентстве. Если регион не имеет возможности погасить бюджетные кредиты за счет роста доходной части бюджета или сокращения своих расходов, он осуществляет коммерческие заимствования на рыночных условиях с целью рефинансирования бюджетных кредитов. В результате совокупный долг региона не меняется. Чтобы изыскать средства на новый инвестпроект (объем которых будет равным «экономии» от уменьшения ежегодного платежа по бюджетному кредиту вследствие увеличения срока его возврата), такой регион привлечет для осуществления проекта долговое финансирование на рынке.

В настоящее время нет информации ни о критериях отбора инвестпроектов, ни о возможных последствиях для регионов, если проект окажется убыточным (и, как следствие, не будет генерировать стабильного потока налоговых доходов). Также непонятно, смогут ли регионы финансировать за счет высвобождающихся средств проекты, которые уже были запланированы, но их финансирование еще не было начато. Такая возможность, с одной стороны, позволила бы регионам выполнить условия новой реструктуризации без наращивания коммерческого долга, что является положительным фактором, с другой — не привела бы к росту инвестиций относительно планового уровня. «Возможно, рост инвестиций в региональную инфраструктуру и является целью предлагаемой меры. Если регионы решат воспользоваться предложением в рамках новой реструктуризации, не проанализировав все потенциальные последствия, может возникнуть риск инвестирования средств не для реализации действительно необходимых регионам проектов, а лишь для выполнения новых условий реструктуризации», — рассуждают в АКРА.

Путин подписал закон о бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей.

Регионам, которые смогут продлить срок возврата бюджетных кредитов до 2029 года по условиям реструктуризации 2017 года, участие в новой реструктуризации позволит вдвое сократить платежи по погашению основной задолженности по бюджетным кредитам в 2021—2024 годах, но в 2025—2029 годах размер платежей будет расти. Средний срок погашения задолженности по бюджетным кредитам в случае участия в новой реструктуризации увеличится приблизительно на один год. «Предполагаем, что для таких регионов новая реструктуризация может представлять интерес лишь при возможности полного списания задолженности по бюджетным кредитам, однако по факту размер списания будет равен сумме фактических налоговых поступлений от реализации новых проектов», — отмечают аналитики, напоминая, что порядок определения проектов, в реализацию которых субъекты РФ будут должны инвестировать высвобождаемые средства, и порядок списания задолженности будут установлены правительством РФ.

«Поскольку объемы списания задолженности будут определяться исходя из поступивших в федеральный бюджет налогов, это подразумевает вложения в коммерчески успешные проекты, способные в короткий срок начать генерировать денежный поток и налоговые выплаты. Однако даже таким проектам необходимо время на разработку проектно-сметной документации, строительство, запуск в эксплуатацию. В связи с тем, что график погашения реструктурируемой задолженности предполагает использование амортизационной схемы, как и в текущих условиях, к моменту, когда проект начнет приносить налоговые поступления в бюджетную систему РФ, оставшаяся задолженность по бюджетным кредитам уже может быть возвращена регионом в полном объеме. Кроме того, при оценке эффективности проектов только с точки зрения налоговых поступлений ряд социально ориентированных проектов (например, строительство школ, детских садов и больниц) и проектов, операционная деятельность которых начинается лишь спустя несколько лет, могут стать безынтересными для регионов», — отмечается в материале АКРА.

Мониторинг исполнения обязательств, принимаемых на себя регионами в рамках новой реструктуризации, представляется экспертам «довольно сложным, особенно в части учета налоговых поступлений от новых инвестиционных проектов».



По оценке АКРА, общая сумма задолженности регионов по бюджетным кредитам, реструктурированным в 2017 году, могла составить порядка 0,7 трлн рублей. В наиболее консервативном сценарии, предполагающем финансирование только новых (ранее не запланированных) проектов исключительно за счет коммерческого долга (если ни один регион не сможет изыскать резервы собственных средств на реализацию новых проектов), совокупная задолженность российских регионов может увеличиться к концу 2024 года на 0,5 трлн рублей.