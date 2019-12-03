Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей; в 2021-м они вырастут до 21,246 трлн, а в 2022-м — до 22,058 трлн. Расходы бюджета, как ожидается, также будут расти: в 2020 году они составят 19,503 трлн рублей, в 2021-м — 20,634 трлн, в 2022-м — 21,763 трлн.

Как отмечается в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, в законе сохраняется приоритетное финансирование национальных проектов. Общий объем финансирования на реализацию 12 национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2020—2022 годах составит 6,9 трлн рублей.

Наиболее существенные изменения, как отмечает комитет, при рассмотрении законопроекта во втором чтении коснулись межбюджетных трансфертов. Впервые предусматривается на 2020 год утверждение 203 межбюджетных трансфертов из 217. Также важной поправкой, по мнению сенаторов, является продление до 2029 года реструктуризации задолженности регионов по бюджетным кредитам: до 2024 года они могут погашать долги в размере 5% суммы задолженности ежегодно, до 2029 года — равными долями от остатка сумм задолженности при условии направления высвободившихся средств на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в рамках новых инвестиционных проектов.

Профицит федерального бюджета в 2020—2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей.