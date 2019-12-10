Банк «Русский Стандарт» запустил акцию для вкладчиков «Процент плюс», в соответствии с условиями которой клиенты банка будут получать дополнительный процент по вкладу в зависимости от величины оборота по карте. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Основное условие участия в акции «Процент Плюс» — совокупный ежедневный остаток на вкладе от 30 тыс. до 1 млн рублей. Дополнительный процент на сумму свыше 1 млн рублей не начисляется.

Клиенту будут дополнительно начислены 0,5% годовых при обороте по депозитной карте от 30 тыс. до 74 999 рублей включительно, на сумму остатка по вкладам 30—500 тыс. рублей, а также 1% годовых при обороте от 75 тыс. рублей на сумму остатка 30 тыс. — 1 млн рублей.

Вознаграждение рассчитывается и выплачивается единовременно на счет депозитной карты клиента в течение двух календарных дней с даты окончания расчетного периода.