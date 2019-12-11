Сбербанк предотвратил хищение средств своих клиентов на сумму около 67 млрд рублей за 2018—2019 годы, говорится в презентации старшего вице-президента банка Юлии Чупиной ко Дню аналитика.



Банк оценивает эффективность своей системы фрод-мониторинга, основанной на искусственном интеллекте, на уровне 96%.

Ранее Сбербанк сообщал, что за первое полугодие предотвратил более 2 тыс. кибератак. Зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов отмечал, что на Сбербанк приходится более половины всех хакерских атак в России.