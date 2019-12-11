Госдума приняла в первом чтении законопроект о риск-ориентированном подходе к обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В законопроекте, в частности, указывается, что риск-ориентированный подход к обязательному контролю будет применен к операциям с денежными средствами, сделками по купле-продаже недвижимости, иного имущества, а также купле-продаже драгметаллов и драгкамней. Риск-ориентированный подход предусматривает отнесение деятельности организаций и ИП к определенному уровню риска, правила и критерии которого определяются надзорным органом по согласованию с Росфинмониторингом. Банки будут сообщать данные о движениях по счетам, связанных с соответствующими операциями.

Согласно документу, Росфинмониторинг организует и проводит дистанционный мониторинг исполнения подконтрольными организациями и ИП обязательных требований, результаты которого передает надзорным органам, учреждениям и ЦБ. Результаты мониторинга он сможет использовать самостоятельно при осуществлении федерального государственного контроля в этой сфере в отношении подконтрольных организаций и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы или учреждения.