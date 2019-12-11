Через Систему быстрых платежей (СБП) будет возможно оплачивать госуслуги по QR-коду. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

Он отметил, что внедрение СБП в процесс оплаты госуслуг — это одно из основных направлений работы. «Коммуналка, госуслуги, оплата инвойсов», — уточнил он. В какие сроки это будет реализовано, Комлев не указал.

НСПК является расчетно-клиринговым центром Системы быстрых платежей, которая была запущена Банком России в начале 2019 года. Система позволяет осуществлять денежные переводы по номеру телефона с карт и на карты любых банков, а также осуществлять платежи с помощью QR-кода.