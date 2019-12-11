Просроченная задолженность по ипотеке на первичном рынке жилья растет в полтора раза быстрее общей задолженности, а доля ипотеки под залог договоров долевого участия в общих ипотечных портфелях банков сокращается в 80% регионов страны. Такие выводы содержатся в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант», основанного на анализе данных Банка России.

Объем просроченных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья (ипотека под залог ДДУ) в целом по России на начало ноября текущего года вырос на 17%, или 882 млн рублей, до 5,942 млрд.

Наибольшая доля проблемных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья в общем портфеле задолженности по ипотеке на первичном рынке жилья — в Чеченской Республике (1,75%), Пермском крае (1,47%) и Саратовской области (1,23%). Доля просрочки за год выросла практически во всех регионах.

«Просроченная задолженность по ипотеке на жилье в строящихся домах зависит не только от заемщиков, но и от застройщиков — чем больше времени до окончания срока строительства, тем больше вероятность, что у заемщиков начнутся трудности с обслуживанием кредита на жилье, в которое, к сожалению, он не может въехать. По мере сдачи объектов строительства и получения дольщиками прав собственности на недвижимость дольщики оформляют закладные, и кредиты переходят в статус «на вторичном рынке жилья», — поясняет генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов. — Тренд годового роста доли просроченных ипотечных кредитов может быть связан как с массовой задержкой ввода домов в эксплуатацию в данных регионах, так и с общим падением объемов выдачи ипотеки на первичном рынке и переориентацией заемщиков на вторичный рынок жилья».

Исследование: банки могут выставить на продажу более 24 тыс. квартир из-за просрочки по ипотеке Лидером по количеству залоговых квартир, которые могут быть выставлены на продажу, стала Москва.

Общая задолженность по ипотеке под залог договоров долевого участия за 12 месяцев выросла на 12% — до 1,47 трлн рублей на 1 ноября 2019 года. При этом в 69 из 86 регионов РФ доля кредитов на первичном рынке жилья в общем портфеле ипотеки сокращается. Лидерами по снижению за годовой период, закончившийся 1 ноября 2019-го, стали Томская область (минус 14,28%), Забайкальский край (минус 13,56%) и Кемеровская область (минус 9,11%).



«Работать с просроченной задолженностью на первичном рынке жилья сложно, так как нет ликвидного залога, который можно продать и погасить кредит. «Первичку» нельзя сдать в аренду для дополнительного дохода, как часто делают должники на вторичном рынке, — комментирует Аксенов. — Просроченная ипотечная задолженность на первичном рынке жилья — это в том числе результат неудачных инвестиций в первичный рынок. По идее заемщики, берущие кредиты под залог прав требования, должны иметь финансовое положение, достаточное для того, чтобы переждать возможные задержки строительства».