Накопленный объем просроченных ипотечных кредитов в банках превысил 24 тыс. квартир, которые находятся в залоге и могут быть выставлены на продажу. Об этом сообщается в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант», аналитики которого изучили данные ЦБ России, Минстроя и Росстата.

Регионами — лидерами по количеству залоговых квартир, которые могут быть выставлены на продажу для погашения ипотечной задолженности, являются Москва, Тюменская область и Красноярский край.

Как прокомментировал генеральный директор организации Денис Аксенов, банки отражают на балансах просроченные ипотечные кредиты со сроком неплатежей более 90 дней. Эту категорию ипотечных долгов в исследовании рассматривают как потенциальные для продажи квартиры. «Есть заемщики, не внесшие ни одного платежа, есть те, кто перестает платить на последних сроках, но в целом сегодня банки получили проблемы по ипотечным кредитам, выданным в послекризисные 2016—2017 годы», — отметил эксперт.

В оценке среднего количества проблемных ипотечных квартир в регионах не учитывались помещения, уже перешедшие в собственность банков в рамках исполнения решений судов в счет погашения долгов. За десять месяцев текущего года просроченная ипотечная задолженность на балансах банков сократилась на 847 млн рублей, что оценочно равно 289 квартирам. По данным ЦБ РФ, объем просроченной ипотечной задолженности по итогам десяти месяцев 2019 года достиг 72,3 млрд рублей.