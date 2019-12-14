В большинстве российских семей в крупных городах супруги предпочитают совместно контролировать бюджет. Таковы данные опроса Райффайзенбанка. При этом в 39% большую часть бюджета составляет заработок мужа, а в 31% — супруги вносят равный вклад в доходы семьи.



«Почти в 40% семей в крупных городах семейный бюджет формируется в основном за счет заработка мужа, показал опрос клиентов в городах с населением более миллиона человек. На втором месте модель, при которой бюджет состоит поровну из доходов жены и мужа — так ответили 31% опрошенных. В 17% семей весь бюджет формируется заработком только мужа, а в 13% — в основном или полностью за счет доходов жены. Чаще всего семейные расходы контролируются супругами совместно, при этом у каждого есть свои личные расходы. Треть пар контролирует вместе все свои траты. Значительно реже расходы семьи контролирует только муж или только жена», — отмечается в сообщении.

По данным исследования, совместный контроль над расходами не зависит от того, кто зарабатывает больше. Однако в семьях, где вклад супругов в бюджет примерно одинаковый, значительно реже все расходы контролирует только муж или только жена — 3% и 4% случаев соответственно.

«В семьях, где бюджет формируется за счет доходов жены, в 17% случаев именно она контролирует все расходы. А в парах, чей бюджет состоит в основном из заработка мужа, только в 14% случаев все расходы контролирует муж. При этом мужчины — это более высокодоходная группа. Как показал опрос, почти половина мужчин имеет доход от 90 тысяч рублей в месяц и выше. Среди женщин такой ответ дали только 20% опрошенных», — заключили в банке.

В опросе приняли участие около 1 тыс. клиентов банка, проживающих в крупных городах и городах-миллионниках.